ФИФА оштрафовала Аргентину и Хорватию за драки болельщиков на ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил оштрафовать Аргентинскую футбольную ассоциацию на 105 тыс. швейцарских франков и вынести предупреждение за нарушение п.п. 2 и 3 ст. 67 Дисциплинарного устава организации. Об этом говорится в распространенном среди журналистов сообщении комитета.

В сообщении отмечается, что аргентинские болельщики участвовали в драках, бросали посторонние предметы, скандировали оскорбления гомофобного характера. Кроме того, сборная Аргентины нарушила маркетинговые правила для медиа, не обеспечив участие своих представителей во флеш-интервью после матча с Хорватией 21 июня в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась поражением аргентинцев со счетом 0:3. В ходе нее произошли стычки, в которых участвовали болельщики обеих команд. Четверо болельщиков из Аргентины избили фаната из Хорватии. Видеозапись инцидента появилась на YouTube. Полиция Нижнего Новгорода составила протоколы по факту драки с участием аргентинских болельщиков, а в оргкомитете ЧМ заявили о возможном аннулировании их Fan ID. Власти Аргентины попросили Россию депортировать четверых нарушителей. 25 июня организаторы чемпионата мира лишили 24 аргентинских болельщиков права посещать матчи из-за участия в драке на стадионе в Нижнем Новгороде.

За аналогичные нарушения дисциплинарный комитет ФИФА также оштрафовал Хорватскую футбольную ассоциацию на 13 тыс. швейцарских франков и вынес предупреждение за нарушение п.п. 2 и 3 ст. 67 Дисциплинарного устава ФИФА. Во время матча с Аргентиной хорватские болельщики участвовали в потасовках и бросали посторонние предметы.

ФИФА также оштрафовала игроков швейцарской сборной Гранита Джаку, Джердана Шакири и Стефана Лихтштайнера на 10 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. швейцарских франков соответственно и предупредила за нарушение ст. 57 Дисциплинарного устава организации (неспортивное поведение во время празднования голов в матче с Сербией, которое противоречит принципам фейр-плей).

Встреча швейцарской и сербской сборных прошла 22 июня в Калининграде. В ходе группового этапа чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии одержали победу над Сербией со счетом 2:1. ​24 июня дисциплинарный комитет ФИФА​ начал расследовать жесты швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири, которые, празднуя забитые мячи в матче против Сербии, «скрещивали руки», что напоминало двуглавого орла с герба Косово, чью независимость Сербия не признает.

Футбольная ассоциация Сербии также наказана за нарушение п.п. 2 и 3 ст. 67 Дисциплинарного устава ФИФА штрафом в 54 тыс. швейцарских франков и получила предупреждение. Сербские болельщики во время матча со Швейцарией демонстрировали баннеры дискриминационного характера и бросали посторонние предметы. По итогам этого же матча были оштрафованы президент Футбольной ассоциации Сербии Славиша Кокеза и тренер сербской сборной Младен Крстаич, каждый на 5 тыс. швейцарских франков. Они нарушили ст. 57 Дисциплинарного устава ФИФА, выступив с заявлениями неспортивного характера после матча со Швейцарией.

ЧМ-2018 по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.