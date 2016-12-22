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В Сербии пообещали опротестовать судейство в матче ЧМ со Швейцарией
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В Сербии пообещали опротестовать судейство в матче ЧМ со Швейцарией
ЧМ-2018, 02:23
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В Сербии пообещали опротестовать судейство в матче ЧМ со Швейцарией

Футбольный союз Сербии пообещал подать протест в Международную федерацию футбола (FIFA) на судейство в матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом заявил генсек Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович, сообщает Republika.

По его словам, союз оспорит решения судьи Феликса Брыха против игроков сборной Сербии, принятые им во время матча. Также в союзе пожаловались на то, что FIFA разрешила швейцарскому хавбеку Джердану Шакири выйти на матч в бутсах, на задней стороне которых нанесен флаг Косово. Республика провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, однако в Белграде не признают этого решения.

https://www.instagram.com/p/BjINvT0nPLl/?taken-by=shaqirixherdan

Как отмечает Telegraf, союз также оспорит работу системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Очевидно, что VAR работает только для избранных команд и по мере необходимости», — заявил Шурбатович.

Матч между сборными Сербии и Швейцарии прошел в Калининграде, встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. У сербов голом отличился нападающий Александр Митрович, у сборной Швейцарии — полузащитники Гранит Джака и Джердан Шакири. Во втором тайме Митрович упал в штрафной у ворот Швейцарии, с двух сторон его придерживали швейцарские защитники. Судья Феликс Брых не стал назначать пенальти и не обратился за помощью к VAR.

Теги: Сербия , Швейцария , ЧМ , Футбол
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