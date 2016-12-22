Путин пригласил на финал ЧМ премьера Израиля и главу Палестины

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и палестинский лидер Махмуд Аббас получили приглашение от президента Владимира Путина приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу. Аббас уже подтвердил свой визит

Махмуд Аббас (слева) и Биньямин Нетаньяху. 2016 год (Фото: Amos Ben Gershom / AP)

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на рабочую встречу и на финал чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля на московском стадионе «Спартак». Об этом сообщает издание Maariv со ссылкой на источники, близкие к главе израильского правительства.

Собеседники отмечают, что Нетаньяху рассматривает приглашение российского лидера и пока еще не дал окончательного ответа. Информацию о том, что Путин пригласил израильского премьера в Москву на финал мундиаля, подтвердил и источник «РИА Новости» в канцелярии Нетаньяху.

«Приглашение поступило от президента Путина. Такая возможность взвешивается», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в посольство Израиля в Москве.

Помимо Нетаньяху приглашение от Путина на финал FIFA получил и глава Палестины Махмуд Аббас. Посол ближневосточного государства в России Абдельхафиз Нофаль рассказал «РИА Новостям», что палестинский лидер принял приглашение. Дипломат также подчеркнул, что Аббас выражает надежду на двустороннюю встречу с Путиным.

В феврале Махмуд Аббас отмечал, что считает Россию ключевым игроком в решении палестино-израильского конфликта. По его словам, у нее есть необходимый для этого авторитет и связи. Он приезжал в Москву с двухдневным визитом и проводил личную встречу с российским лидером в Кремле. На этих переговорах, в частности, обсуждалась возможность трехсторонней встречи между Путиным, Аббасом и Нетаньяху, от идее которых Израиль уклонялся.