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Аббас заявил Путину об отказе воспринимать США в качестве посредников
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Аббас заявил Путину об отказе воспринимать США в качестве посредников
Политика, 12 фев, 23:15
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Аббас заявил Путину об отказе воспринимать США в качестве посредников
Президент России и президент Палестины провели переговоры в Москве. Палестинцы хотят видеть Москву в качестве посредника по мирному урегулированию, заявил Махмуд Аббас. Однако Израиль вряд ли согласится, говорит эксперт
Махмуд Аббас (слева) и Владимир Путин  (Фото: пресс-служба Президента России)

Привет от Трампа

В понедельник, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Планировалось, что встреча пройдет в Сочи, однако после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье Путин перенес рабочие мероприятия в Москву, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в Ваш адрес самые наилучшие пожелания», — начал общение с палестинским лидером Путин (цитата по сайту Кремля).

Аббас указал, что ​Палестина не будет сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию из-за политики Вашингтона. «Начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — сказал Аббас.

Отношения между Палестиной с одной стороны и Израилем и США с другой обострились после того, как 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства в Иерусалим. Уже тогда Махмуд Аббас заявил, что решение Белого дома исключает США из числа посредников в ближневосточном мирном процессе.

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Визитом в Москву Аббас продолжил многолетнюю традицию, согласно которой он и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приезжают к Путину с разницей в несколько недель. С израильским премьером Путин встречался в Москве 29 января, а 10 февраля говорил с ним по телефону, но говорили они о ситуации в Сирии.

Палестина в поисках посредника

На встрече Путина и Аббаса будет обсуждаться формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу и роль России в нем, говорил ​в преддверии переговоров советник палестинского лидера Маджди аль-Халиди (цитаты по ТАСС). Кроме того, он заявил, что у Палестины «нет никаких контактов с Вашингтоном», а новый «многосторонний механизм», предполагающий взаимодействие с Москвой, нужен как альтернатива диалогу с США. ​

Недовольные решением США палестинцы указывают, что статус Иерусалима должен был быть определен в ходе переговоров с участием Палестины и Израиля, а Вашингтон этот подход нарушил. Израиль, напротив, выразил удовлетворение принятым Трампом решением. Москва решение США по признанию столицы осудила.

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Палестинцы отмечают, что решение Трампа рушит все международные договоренности и угрожает Израилю отказаться от сложившегося порядка управления палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан. Как рассказал «РИА Новости» другой советник лидера палестинской автономии, Набиль Шаас, Палестина рассматривает вариант отказа от самоуправления в зонах A и B на Западном берегу Иордана. Создание трех зон с соответствующими индексами A, B и C на Западном берегу стало результатом Второго соглашения в Осло, подписанного властями Израиля и Палестины в 1995 году. По договоренности, зона А (в ее состав кроме прочего входит Вифлеем) полностью управляется Палестинской национальной администрацией (ПНА), зона B находится под гражданским контролем ПНА, но под военным контролем Израиля, зона C управляется Израилем. По словам Шааса, если Палестина откажется от самоуправления, то на Израиль ляжет бремя финансирования гражданской инфраструктуры. «Сейчас мы платим за безопасность, образование, дороги, здравоохранение. Мы платим за все, что они контролируют», — заявил советник Аббаса.

Проблема медиатора

У России есть возможность сыграть главную роль в переговорном процессе, полагает специалист по Израилю Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. США заняли абсолютно произраильскую позицию и не могут быть адекватным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, тогда как Россия занимает нейтральную сторону и имеет хорошие рабочие отношения с обеими сторонами конфликта, объясняет эксперт. Но идея многостороннего подхода к урегулированию может оказаться неэффективной из-за большого числа посредников, каждый из которых имеет собственные интересы, полагает эксперт. Впрочем, как показывает практика, ни Палестина, ни Израиль «не готовы напрямую решать вопросы своего будущего» и сами стремятся найти посредников, признает Марьясис.

В свою очередь бывший советник Нетяньяху Бенни Брискин считает, что для Израиля признавать роль России как основного посредника на переговорах было бы «дипломатическим самоубийством». «У России и Израиля очень хорошие близкие отношения, но Россия всегда поддерживала палестинцев и голосовала против Израиля абсолютно на всех международных форумах»​, — поясняет эксперт. Израиль, возможно, попытается показать позитивное отношение к предложенному механизму переговоров, но в действительности он не заинтересован в смещении дружественных США с позиции основного переговорщика. Аргументом для нарушения установившегося в настоящий момент статуса-кво для Израиля может быть только переход к прямым переговорам, от которых палестинский лидер Махмуд Аббас все время пытается уклониться.

Авторы: Александр Атасунцев, Ксения Безвиконная.
Теги: палестино-израильский конфликт , Владимир Путин , Махмуд Аббас , Биньямин Нетаньяху ...
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