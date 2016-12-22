Украинский омбудсмен назвала условия посещения Москальковой заключенных

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова перечислила условия посещения российских заключенных омбудсменом Татьяной Москальковой. Соответствующее обращение было опубликовано на ее странице в Faсebook.

С целью «синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц» украинский омбудсмен призвала Москалькову обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать режиссера Олега Сенцова «в связи с отказом удовлетворения прошения генерального секретаря Совета Европы Т. Ягланда».

Денисова заявила, что Москалькова сможет посетить прапорщика Максима Одинцова, который приговорен на Украине к 14 годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и государственной измене, если будет содействовать посещению Денисовой украинца Романа Сущенко.

Также Денисова призвала коллегу дать возможность команде задержанного в Крыму украинского рыболовецкого траулера прибыть в генконсульство Украины в Ростове-на-Дону. Там Денисова намерена встретиться с экипажем судна.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму, отказался просить помилование у российского президента Владимира Путина.

Издание DW сообщало, что генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд подаст официальное ходатайство на имя российского лидера о помиловании Сенцова. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не видел этого обращения. Он подчеркнул, что подобная просьба не может стать основанием для каких-то действий, так как в России действует иная процедура помилования.

Гражданин Украины Роман Сущенко был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

25 июня экипаж украинского траулера ЯМК-0041, задержанного у берегов Крыма, объявил голодовку. Судно задержали в мае за незаконный вылов камбалы-калкана.