Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ президента Дональда Трампа, согласно которому выходцы из нескольких стран не могут посещать США. Об этом сoобщает CNBC.

«Верховный суд поддержал решение Трампа о запрете на въезд [мигрантов из ряда стран]. Вау!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.

Согласно указу, в США запрещено въезжать выходцам из Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, Судана и Ирака, которые не имеют виз или вида на жительство.

Закон был подписан еще в марте 2017 года. В сентябре 2017 года правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свободю (ACLU) пообещала подать в суд на администрацию Трампа из-за иммиграционного указа.

После этого девятый апелляционный окружной суд в США ограничил действие указа Трампа — из-под действия указа освободили близких родственников граждан США. Однако Верховный суд восстановил действие указа Трампа. В декабре 2017 года семеро из девяти судей Верховного суда поддержали положения иммиграционного указа.

Трамп 20 июня 2018 года подписал указ, запрещающий разлучать семьи мигрантов, нелегально пересекших границу США. Ранее данную политику раскритиковали в ООН. По словам пресс-секретаря организации Равины Шамдасани, детей нельзя задерживать из-за того, что их родители нелегально пересекли границу. Такие действия, по ее словам, ведут к нарушению прав и «не отвечают интересам ребенка».

Супруга американского лидера Мелания Трамп также выступила против разделения семей мигрантов. По словам ее представителя Стефани Гришэм, первая леди «ненавидит смотреть на то, как детей разлучают с их семьями».