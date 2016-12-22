Песков рассказал о темах возможной встречи Путина и Трампа в Вене

На возможной встрече президенты США Дональда Трампа и России Владимира Путина будут обсуждаться международную стабильность, безопасность, проблемы разоружения, региональные проблемы, а также российско-американские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Какие именно региональные проблемы будут обсуждаться, Песков не уточнил.

О том, что Путин и Трамп могут встретиться 15 июля в Вене сообщило австрийское издание Kronen Zeitung. Незадолго до этого о возможности встречи в июле сообщал американский президент, но не называл места проведения мероприятия.

Таким образом, венская встреча может стать второй полноценной встречей двух лидеров. До этого им удалось встретиться лишь в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Отдельные переговоры двух лидеров в ноябре того же года во время саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялись, по словам Пескова, из-за «отсутствия гибкости» со стороны США.