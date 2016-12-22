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МИД назвал дату встречи Лаврова и советника Трампа
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МИД назвал дату встречи Лаврова и советника Трампа
Политика, 19:30
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МИД назвал дату встречи Лаврова и советника Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июня в Москве проведет встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщает «Интерфакс».

О том, что Болтон посетит Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России, 21 июня сообщил представитель Белого дома Гаррет Маркис в своем Twitter. Информацию о предстоящем визите чиновника подтвердили в Кремле. Лавров сообщил 22 июня, что планирует встретиться с советником американского лидера.

Болтон состоит в Республиканской партии США, с 2005 по 2006 год был представителем страны при ООН. По данным The Times, его называют «одним из самых резко настроенных антироссийских политиков в партии». Газета приводит цитату Болтона, который заявил в 2013 году, что США должны стремиться «причинить Путину боль». Когда Путин заявил о невмешательстве России в американские выборы в 2017 году, он назвал российского лидера «лжецом».

Президент США Дональд Трамп 15 июня не исключил, что встретится с Путиным этим летом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии точной информации по встрече двух лидеров, при этом встреча до саммита НАТО (11–12 июля) исключена.

Теги: МИД России , Сергей Лавров , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин
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