Прокуратура проверит видео с призывом наказать карикатуриста Лопатина

Прокуратура Камчатского края организовала проверку после публикации видео на YouTube, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II и депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Об этом РБК сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

«Сегодня подготовлена резолюция за подписью прокурора края, дано поручение об организации проверки, но орган, уполномоченный принимать меры, это Роскомнадзор, поэтому прокуратура направит в ведомство обращение», — пояснила Шунина. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

В декабре 2017 года полиция Камчатки направила карикатуру камчатского художника Дениса Лопатина на экспертизу на предмет оскорбления чувств верующих. Однако экспертиза не выявила нарушений и возбуждать уголовное дело не стали. Поклонская обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с заявлением по факту отказа в возбуждении дела. После этого Поклонская также обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить из Сети карикатуру.

Художник Денис Лопатин переехал во Францию и подал заявление на политическое убежище. Агентство «Камчатка-Информ» сообщало, что он опасается уголовного преследования в России.