Rusal объявил об уходе еще одного независимого директора из совета

Председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер покидает пост независимого директора UC Rusal. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже. Гарбер уходит в отставку с 28 июня в связи «с другими деловыми обязательствами». В сообщении отмечается, что у него не было разногласий с советом директоров.

США 6 апреля ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, в том числе Rusal и En+.

В апреле из совета директоров Rusal вышли директор «Реновы» по стратегическим проектам Максим Гольдман, гендиректор Glencore Айван Глазенберг, исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф, старший советник Morgan Stanley Филип Лэйдер

Дерипаска 25 мая также вышел из состава совета директоров компании. За день до этого в отставку подала генеральный директор Rusal Александра Бурико. И.о. гендиректора был назначен Евгений Никитин. В сообщении компании также говорилось, что свои посты покинут члены совета директоров, номинированные En+ — Гульжан Молдажанова, Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Екатерина Никитина, Ольга Машковская.

В Министерстве финансов США заявляли, что санкции могут быть сняты, если у Дерипаски не будет контроля над Rusal и En+. В середине мая бизнесмен также вышел из состава совета директоров En+.