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Личного охранника экс-главы Армении задержали по подозрению в «обнале»
Политика, 03:03
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Личного охранника экс-главы Армении задержали по подозрению в «обнале»

Задержанный правоохранительными органами Армении бывший первый замглавы Государственной охранной службы при Службе национальной безопасности (СНБ) страны, генерал-майор Вачаган Казарян обвиняется в незаконном обогащении и фальсификации финансовых деклараций. Об этом сообщается на сайте СНБ.

В ведомстве отметили, что при задержании, которое проводилось 25 июня, в сумке у Казаряна было обнаружено $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.). Задержанный объяснил нахождение столь крупной суммы денег в его сумке тем, что он хотел вернуть ее истинному владельцу. При этом он отказался называть его имя.

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Кроме того, правоохранители обнаружили в автомобиле Lexus, принадлежащему Казаряну, еще $50 тыс., а при личном досмотре в карманах у него нашли $500 и 213 тыс. драмов ($440).

В СНБ сообщили, что, по оперативным данным, Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд драмов ($3,1 млн). Для этого он планировал выплатить банку 17 млн драмов ($35 тыс.). В беседе со следователями Казарян заявил, что забыл отобразить эту сумму в декларации.

В понедельник, 25 июня, Вачаган Казарян, который являлся начальником охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан правоохранительными органами. ​Также полиция задержала брата экс-премьера Сержа Саргсяна Александра, супругу депутата парламента Армении Манвела Григоряна Назик Амирян. Сам Манвел Григорян был задержан 16 июня, а затем арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Помимо этого 25 июня были предъявлены обвинения сыну Манвела Григоряна, бывшему мэру города Эчмиадзин Карену Григоряну.

Теги: Армения , задержания , Серж Саргсян
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