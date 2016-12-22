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В Армении предъявлено обвинение экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну
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В Армении предъявлено обвинение экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну
Политика, 19:11
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В Армении предъявлено обвинение экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну

Сыну арестованного депутата парламента Армении Манвела Григоряна, бывшему мэру города Эчмиадзин Карену Григоряну предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы.

Согласно сообщению ведомства, Карен Григорян похитил доверенное ему военное имущество в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение в рамках двух уголовных дел: по ч. 2 ст. 235 УК Армении (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов) и п. 1 ч. 3 ст. 179 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах).

Карен Григорян покинул пост градоначальника Эчмиадзина по собственному желанию 18 июня. До этого жители города провели акцию протеста с требованием его отставки.

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Депутат армянского парламента, генерал-лейтенант Манвел Григорян был задержан 16 июня. В его доме при обыске были обнаружены крупные запасы боеприпасов и продовольствия, которое предназначалось для армии.

Теги: Армения , задержание
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