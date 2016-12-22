Полиция Армении задержала брата экс-премьера Сержа Саргсяна

Александра Саргсяна подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили РБК в полиции Армении. Его брат, бывший президент страны Серж Саргсян ушел в отставку в мае на фоне массовых протестов против его кандидатуры на пост премьера

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Брат бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна Александр доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РБК глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

«Александр Саргсян доставлен с улицы Саят Нова в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия», — сказал Агаронян. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил.

Видео: Саркис Алексанян / Facebook

Александр Саргсян, член Республиканской партии Армении, был депутатом парламента двух созывов в период с 2003 по 2012 год, в частности входил в комиссию национального собрания Армении по социальным вопросам, здравоохранению и охране природы.

В понедельник, 25 июня, в Армении также задержан бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Самсон Галстян, однако сообщить подробности отказался.

Специальная следственная служба страны также приняла решение задержать Назик Амирян, супругу арестованного ранее депутата парламента от Республиканской партии Манвела Григоряна. Сам парламентарий был задержан и арестован, в отношении него возбудили дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов и оружия. В доме у Григоряна прошли обыски: сотрудники правоохранительных органов обнаружили личный зоопарк, дорогие автомобили и целый арсенал оружия.

Позднее сын депутата Карен Григорян покинул пост мэра города Эчмиадзин.​ Ему 25 июня было предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. По данным Специальной следственной службы Армении, Карен и Манвел Григоряны были в сговоре с «рядом других лиц», в результате бывший мэр «путем присвоения похитил вверенное им имущество в особо крупных размерах». В ведомстве уточнили, что речь идет о нескольких автомобилях «УАЗ», приобретенных для армии, а также о тепловизорах и военном обмундировании.

​В середине апреля в Армении начались массовые митинги оппозиции и ее сторонников. Акции возглавил депутат Никол Пашинян. Протестующие выступали против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя десять дней тот подал в отставку, а 8 мая премьер-министром Армении стал Пашинян.​