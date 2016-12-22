В Армении принято решение о задержании жены депутата Манвела Григоряна

Следователи приняли решение о задержании супруги депутата парламента Армении Манвела Григоряна Назик Амирян. Об этом сообщает Tert.am со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы.

По данным следствия, арестованный Григорян совершал преступления с предварительного согласия его жены. О местонахождении Амирян не известно.

Кроме того, правоохранительные органы задержали бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна. По данным агентства «Новости-Армения», ранее следователи провели обыск в ресторанном комплексе «Янс» в Ереване, который предположительно принадлежит Казаряну, и обнаружили там более $1 млн и €230 тыс.

Депутат от Республиканской партии Манвел Григорян был задержан, а затем арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. В ходе обысков в доме задержанного правоохранительные органы обнаружили 79 карабинов и 39 пистолетов, более 33 тыс. патронов, 20 гранат Ф-1, 12 тротиловых шашек и 18 противотанковых гранат для гранатомета РПГ-7. Также в здании был обнаружен склад продовольствия, который предназначался для армянских вооруженных сил.

Позднее сын задержанного депутата Карен Григорян ушел с поста главы города Эчмиадзин.