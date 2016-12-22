Кудрин дал прогноз по ценам на нефть после решения ОПЕК+

Цены на нефть не изменятся после решения ОПЕК+ об увеличении добычи. Это решение является взвешенным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что больших изменений в политике цен не произойдет, потому что решение ОПЕК+ было взвешенным, — как раз оно сбалансирует. Увеличение в основном идет в рамках сбалансированной политики и прежних ориентиров цен», — отметил Кудрин.
Ранее страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн барр. в сутки. По мнению Bloomberg, это стало победой России и Саудовской Аравии, так как именно они первые предложили увеличить добычу нефти.
По мнению министра энергетики Александра Новака, увеличение объемов добычи и экспорта нефти положительно скажется на бюджете России и на нефтяных компаниях. Новак отметил, что Россия восстановит добычу на две трети относительно наблюдавшегося ранее снижения. При этом пока неясно, как будут распределяться между странами квоты в 1 млн барр.