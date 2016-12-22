Новак оценил влияние роста добычи нефти на бюджет России

Увеличение объемов добычи и экспорта нефти окажет положительный экономический эффект на нефтяные компании и на государственный бюджет России в целом. Об этом министр энергетики Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

В субботу на встрече в Вене страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщил министр, Россия восстановит добычу нефти на две трети относительно того снижения, которое наблюдалось ранее.

«Это в первую очередь обусловлено ситуацией на рынке, то есть действие соглашения показало свой позитивный результат: рынок сбалансировался, частично начал восстанавливать все инвестиции, и мы видим, что для того, чтобы не допустить переизбытка спроса над предложением, дефицита ресурса, нужно смягчить решения, которые были приняты», — пояснил Александр Новак, вспоминая о решении стран ОПЕК+ в декабре 2016 года, когда была достигнута договоренность сократить добычу нефти всего на 1,8 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики России добавил, что на данный момент еще нет четкого понимания, как квоты в 1 млн баррелей будут распределяться между странами.

Ранее с инициативой увеличить объемы добычи нефти выступали Россия и Саудовская Аравия. По словам Александра Новака, Москва и Эр-Рияд обсуждали этот вопрос во время визита наследного принца в Россию. Тогда страны решили предложить ОПЕК+ поднять добычу в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки.