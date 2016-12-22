Песков рассказал о работе омбудсменов России и Украины по заключенным

Несогласованность действий мешает российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить заключенных на Украине, а ее украинской коллеге Людмиле Денисовой — встретиться с арестантами в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, Москалькова должна была встретиться на Украине с арестованным главредом «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, но это не удалось сделать. Также российскому консулу не позволили встретиться с заключенным.

Денисовой также не позволили посетить в России отбывающего наказание режиссера Олега Сенцова, причины отказа не объяснили. Омбудсмену также отказали в видеосвязи с Сенцовым.

«Мы знаем заверения президента [Украины Петра] Порошенко о том, что [Татьяна] Москалькова может беспрепятственно нанести визит [к Вышинскому], но все равно происходит некий обмен условностями, что затрудняет этот процесс, а главное — затягивает его по времени», — подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин обсудил с Порошенко ситуацию по заключенным 9 июня. Они договорились, что омбудсмены двух стран посетят арестантов в России и на Украине. После того как встречи уполномоченных по правам человека с Сенцовым и Вышинским не состоялись, Путин и Порошенко снова обсудили дело Сенцова. После телефонного разговора президентов России и Украины стало известно, что Киев снял запрет на въезд Москальковой на украинскую территорию.