Украинский омбудсмен заявила о снятом запрете на въезд Москальковой

Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для посещения заключенных россиян, заявила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Об этом сообщает телеканал телеканал «Громадське».

«С Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был наложен на нее за нарушение порядка въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать на Украину», — сказала она.

В рамках телефонного разговора президент России Владимир Путин и Порошенко 9 июня договорились, что заключенных украинцев в России и россиян на Украине посетят уполномоченные по правам человека обеих стран. Однако украинскому омбудсмену Денисовой не дали встретиться с приговоренным за 20 лет режиссером Олегом Сенцовым на Ямале. В то же время Москалькова пожаловалась на то, что украинские власти не пустили к арестованному журналисту, главреду «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского российского консула. Российский омбудсмен заявила, что сделала запрос на посещение Вышинского 23 июня. 21 июня Порошенко и Путин вновь обсудили дело Сенцова.