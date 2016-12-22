В ДТП с микроавтобусом и прицепом около Тбилиси пострадали 19 человек

В результате столкновения микроавтобуса и грузового прицепа недалеко от Тбилиси пострадали 19 человек. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».
Инцидент произошел возле поселка Церовани, в 15 км к северу от грузинской столицы. По предварительным данным, трейлер столкнулся с микроавтобусом, когда тот остановился у остановки. В результате ДТП пассажиры получили травмы разной степени тяжести, все они доставлены в больницы. По данным агентства «Новости-Грузия» со ссылкой на министерство здравоохранения, состояние всех пациентов стабильное, опасности их жизням нет.
Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей (ч. 1 ст. 276 УК Грузии).
В начале мая на востоке Грузии перевернулся туристический микроавтобус. В результате ДТП два человека погибли, 17 получили ранения. Автобус с туристами двигался после посещения одного из монастырей в Тбилиси.