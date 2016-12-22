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Трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области
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Трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области
Общество, 14:27
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Трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области

В Пензенской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На 474-м километре федеральной автодороги Р-158 Саратов — Нижний Новгород столкнулись частный микроавтобус и легковушка. Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка в возрасте от пяти до семи лет», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы. Также в результате ДТП произошло возгорание машин, которое удалось оперативно ликвидировать. Все обстоятельства происшествия в данный момент выясняются.

23 июня в Крыму, на трассе Джанкой — Керчь возле села Маковка,​ произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. В ДТП пострадали пять человек, детей среди них не было.

Теги: дети , пострадавшие , ДТП с автобусом , Пензенская область
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