В Москве при ДТП с автобусом и грузовой машиной пострадал ребенок
Общество, 17:21
0
В Москве при ДТП с автобусом и грузовой машиной пострадал ребенок
На юго-западе Москвы около метро «Теплый стан» на Профсоюзной улице в результате ДТП с автобусом пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщили источники в экстренных службах «РИА Новости» и ТАСС.
Как сообщил собеседник «РИА Новости», инцидент произошел около дома № 156. По его словам, автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Источник ТАСС уточняет, что ДТП произошло с бетономешалкой. В инциденте принимал участие автобус рейса 891. Двое пострадавших были его пассажирами.
«Мы сейчас это не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.