В Хабаровске в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В Хабаровске восемь человек получили ранения при столкновении автомобиля «УАЗ Патриот» с маршрутным автобусом №89. Об этом сообщили «Интерфаксу» в приемном отделении второй краевой больницы.
Авария произошла на улице лейтенанта Орлова в Индустриальном районе Хабаровска, сообщает агентство AmurMedia. На месте происшествия находятся медики, пожарные и полиция.
По данным DVHab, виновником ДТП стал водитель автобуса Isuzu, который проехал на красный сигнал светофора и врезался в «УАЗ». От удара у автомобиля оторвало заднюю часть. После столкновения водитель автобуса потерял управление и врезался в металлические ограждения за пределами проезжей части. Отмечается, что автобус принадлежит ОАО «Хабаровская горэлектросеть».
9 июня девять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 200-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.