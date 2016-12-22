Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик России

Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ведомство запретило ввозить живых птиц, яйца, пух и перья, а также мясо птицы, необработанные кормовые добавки и корма для птиц.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало птичий грипп высокого риска в Курской, Пензенской и Самарской областях», — указывается в сообщении. В ведомстве предупредили о последствиях для Казахстана из-за миграции диких птиц из российских регионов, а также о рисках проявления высокопатогенного птичьего гриппа.

Прокуратура Пензенской области 22 июня начала проверку из-за очага вируса птичьего гриппа в регионе. Проверки запланированы в Бековском, Лопатинском, Колышлейском и Белинском районах, их проведут при участии областного управления ветеринарии. Из-за птичьего гриппа крупнейший производитель мяса индейки «Дамате» был вынужден уничтожить 470 тыс. птиц (10% от общего поголовья компании). На птицефабрике «Васильевская», входящей в группу «Черкизово», ввели карантин на 21 день из-за обнаружения очага вируса.

Ранее в июне Минсельхоз Казахстана ввел ограничения на импорт продукции пяти российских предприятий, на которых обнаружили группы кишечной палочки и общую бактериальную обсемененность.