Второй за день производитель птицы объявил об очаге птичьего гриппа

На птицефабрике «Васильевская», которая входит в состав группы «Черкизово», обнаружили высокопатогенный птичий грипп. В очаге заболевания введен карантин на 21 день, говорится в постановлении (.pdf) губернатора области Ивана Белозерцева.
Согласно постановлению, угрожаемая зона установлена в радиусе 5 км от очага заболевания, зона наблюдения — в радиусе 10 км. В зону попадают село Согласовка и населенный пункт Третье Отделение Бековского района Пензенской области, говорится в документе.
Вспышка вируса зафиксирована на изолированной площадке, которая удалена от основного производства цыплят-бройлеров на 200 км, сообщили в группе «Черкизово», передает «Интерфакс». Очаг заболевания локализован и уничтожен. Убытки компании оцениваются в 100 млн руб.
Ранее компания «Демате» объявила об уничтожении 470 тыс. птиц на птицеводческом блоке компании в Колышлейском районе Пензенской области из-за угрозы птичьего гриппа. Общие потери компании составили около 400 млн руб., сообщили в ее пресс-службе.