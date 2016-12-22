Прокуратура начала проверку из-за птичьего гриппа в Пензенской области

Прокуратура Пензенской области организовала проверку после выявления в регионе очагов вируса птичьего гриппа. Она подозревает нарушение соблюдения ветеринарного законодательства, сообщила «РИА Новости» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Проверка касается соблюдения районными станциями по борьбе с болезнями животных требований ветеринарного законодательства при утилизации биологических отходов.
«К проведению проверки будет привлечено областное управление ветеринарии», — сказала Артамонова.
Проверки запланированы в Бековском, Лопатинском, Колышлейском и Белинском районах.
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила ТАСС, что вирус высокопатогенного гриппа птиц локализован.
В четверг, 21 июня, сразу на двух птицефабриках региона были обнаружены очаги птичьего гриппа. Сначала компания «Дамате», являющаяся производителем мяса индейки, объявила об уничтожении 470 тыс. птиц. Это составило 10% от общего поголовья компании. В тот же день на птицефабрике «Васильевская», которая входит в состав группы «Черкизово», ввели карантин на 21 день из-за обнаруженного очага вируса.