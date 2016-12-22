Крупнейший производитель индейки уничтожит 10% птиц из-за птичьего гриппа

Угроза птичьего гриппа в Пензенской области вынудила компанию «Дамате» объявить об уничтожении 470 тыс. индеек. Общий ущерб от этого решения, по оценке компании, составляет 400 млн руб.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Компания ​«Дамате» объявила об уничтожении 470 тыс. птиц из-за угрозы птичьего гриппа, говорится в сообщении пресс-службы. Это примерно 10% от общего поголовья компании, являющейся крупнейшим производителем мяса индейки в России.

Геном птичьего гриппа был обнаружен в нескольких районах Пензенской области в июне. В этот же период в частном секторе в Колышлейском районе начался падеж домашней птицы. В связи со сложившейся ситуацией компания приняла решение провести проверку на принадлежащем ей птицеводческом блоке, расположенном в регионе. Во время проверки информация о заражении поголовья вирусом птичьего гриппа подтвердилась.

В связи с обнаружением вируса было принято решение об уничтожении поголовья индейки на птицеводческом блоке компании в Колышлейском районе. На благополучных площадках был введен дополнительный контроль и усилен мониторинг заболеваний.

Всего компания будет вынуждена уничтожить 470 тыс. птиц, или 10% от общего поголовья. «По нашим оценкам, общие потери компании составят около 400 млн руб., или менее 2% от оборота. Часть убытков планируется восстановить за счет получения страхового возмещения. При этом объемы производства компании сохранятся на обычном уровне — 5,5–6 тыс. т готового продукта в месяц. Запланированный рост объемов будет перенесен на осень 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

По версии компании, главной причиной вспышки заболевания стало отсутствие «своевременного оповещения о близости угрозы». Кроме того, свою роль сыграл и тот факт, что частные владельцы домашней птицы не информировали ветеринарную службу о падеже.

Всего компании ​«Дамате» принадлежит семь птицеводческих блоков в различных регионах. По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies и Росптицесоюза, агрохолдинг является крупнейшим производителем мяса индейки в России. Кроме того, «Дамате» занимается переработкой молока и производством молочной продукции. В январе 2018 года компания объявила о планах выйти на уровень производства в 155 тыс. т мяса в год. Агрохолдинг возглавляет предприниматель Наум Бабаев.