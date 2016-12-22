Российские военные рассказали о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), передает ТАСС.



Как рассказали в российском центре, жители провинции позвонили в ЦПВС и рассказали о будущей провокации. По их словам, в пятницу, 22 июня, в Идлиб приехала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран. Она вместе с боевиками «Джебхат ан-Нусры» начала проводить постановочные съемки об эвакуации ее членами мирных жителей в больницу «Альхеляль аль-Ахмар» и о том, как террористы помогают «активно восстанавливать» объекты гражданской инфраструктуры, «якобы разрушенные в результате ударов российской и сирийской авиации».

В центре рассказали, что в качестве «подтверждающих кадров» съемочная группа сняла остатки жилых домов, которые были разрушены в ходе столкновения с террористическими группировками. Местные жители рассказали офицерам ЦПВС, что отснятый материал будет опубликован на арабских и западных информационных ресурсах, чтобы выдвинуть «очередные обвинения в адрес России» и чтобы получить дополнительное финансирование террористической организации «Джебхат ан-Нусра» от западных неправительственных организаций, которые работают в провинции Идлиб.

В июне спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Идлибе находятся отряды, которые состоят в том числе из боевиков, которые приехали из России. «Конечно, борьба с ними будет продолжена, мы не хотим, чтобы они возвращались в Россию», — сказал он. Кроме того, Лаврентьев не исключил, что в данный регион может быть введена военная полиция. Однако он отметил, что такое решение может быть рассмотрено в качестве «вспомогательного инструмента».