Гудков стал председателем Партии перемен

Лидер «Гражданской инициативы», на базе которой создается партия, Андрей Нечаев сложил с себя полномочия, чтобы подать «пример сменяемости власти». Он и журналистка Ксения Собчак вошли в политсовет

Дмитрий Гудков во время съезда «Партии перемен» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков избран председателем Партии перемен, которая будет создана на базе партии «Гражданская инициатива». Экс-лидер партии Андрей Нечаев и Ксения Собчак вошли в политсовет.

За Гудкова проголосовали 93 делегата съезда, против — пять.

Партия приняла заявление с требованием «освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных».

Открывая съезд партии, Нечаев заявил, что слагает с себя полномочия председателя и просит делегатов поддержать его в этом решении. «Партия хорошо развивается, но нужен импульс, связанный с новыми лицами. Я рад, что в партию влились новые политики. Мне кажется, было бы правильно передать им руководство», — сказал Нечаев, добавив, что войдет в политсовет и может возглавить его.

Лидер «Гражданской инициативы» отметил, что хочет показать пример сменяемости власти.

Следующей слово взяла Собчак. Она заверила, что Нечаев останется «важнейшей фигурой» в партии. Она же сама продолжит заниматься журналистикой, что требует много времени, поэтому единственным председателем нужно избрать Дмитрия Гудкова, который сможет заниматься политической деятельностью «24 часа в сутки». При этом Собчак заявила, что это «техническое решение»: они будут руководить партией вместе, у нее будет «активная, лидирующая роль» в политсовете. О том, что бывшая кандидат в президенты Собчак не будет сопредседателем обновленной партии, а станет членом ее политсовета, РБК ранее рассказали источник в окружении Собчак и собеседник, близкий к партии.

Нечаев избран председателем политсовета, сообщил пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

По вопросу об изменении названия партии участники съезда голосовали несколько раз. Сначала три раза голосовали, поднимая карточки делегатов. При устном подсчете каждый раз был разный результат, но необходимое число голосов не набиралось. В итоге процедуру голосования изменили: все, кто были за переименование, положили свои мандаты на стол. Их пересчитали, и нужный результат набрался.

Делегатам предложили проголосовать за изменения в устав, которые сократят полномочия председателя — по приему новых членов, роспуску региональных отделений, а также в дальнейшем позволят ввести сопредседателей. Участники съезда заявили, что им заранее не прислали проект поправок, и потребовали перерыв для изучения текста. После перерыва новый устав был принят с поправками.

Гудков заявил, что партия должна бороться за власть, это нужно «миллионам думающих людей». «Мы — новое поколение в политике, люди, которых лишили пенсий и перспектив, но которые хотят быть хозяевами в своей стране», — сказал Гудков. По его словам, ни власти, ни оппозиции не нужны «мумифицированные вожди».

Собчак и Гудков в марте объявили, что создают новую партию, чтобы «вернуть политику в норму». За основу было решено взять «Гражданскую инициативу» и переформатировать ее, поскольку зарегистрировать новую партию сложно. Позже политики заявили, что намерены активно участвовать в региональных кампаниях, а их главная цель на данный момент — прохождение в Госдуму в 2021 году.