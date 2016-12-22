ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,44 62,63 EUR Нал. 74,18 73,29 USD Бирж. 62,90 -0,82 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6099,80 -45,10 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24580,89 +0,49% Nasdaq 7692,82 -0,26%
«Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина в мэры Москвы
Лента новостей
Выгнавшая пресс-секретаря Трампа ресторатор объяснила свое решение 04:04, Политика Около 45 тыс. человек посетили праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 03:35, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 03:18, Спецпроект РБК Спорт Как отмечали выпускные в Москве и Петербурге. Фоторепортаж 03:15, Фотогалерея  Трамп назвал Ким Чен Ына великим переговорщиком 02:59, Политика Вице-премьер Италии назвал Макрона высокомерным за слова о мигрантах 02:29, Политика Женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль 01:54, Общество FIFA расследует жесты швейцарских футболистов после забитых мячей 01:52, Общество Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит матч против России 01:32, Общество Пока не хэппи-энд: Германия еще может вылететь с чемпионата мира 01:25, Спорт В Приднестровье ответили на резолюцию ООН о выводе российских миротворцев 01:07, Политика Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии 00:40, Общество Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 00:17, РБК и Schneider Electric Перуанские болельщики решили пожаловаться на Utair после ЧП на самолете 00:04, Общество Суд наказал фаната из Англии за нацистское приветствие в баре Волгограда 23 июн, 23:58, Общество «Руки прочь от гения»: Лукаку прислушался к критике и догнал Роналду 23 июн, 23:50, Спорт Крупнейшие города России защитили радиолокационным полем 23 июн, 23:42, Общество Около 500 тонн биоэтанола взорвались на спиртобазе на Украине 23 июн, 23:28, Общество Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 23 июн, 23:19, Спецпроект РБК Спорт Более 100 тыс. человек вышли на марш против Brexit в Лондоне 23 июн, 23:11, Политика Германия в меньшинстве вырвала победу у шведов на последней минуте 23 июн, 22:57, Спорт Во время ливня в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков 23 июн, 22:48, Общество В Зимбабве при взрыве на стадионе с президентом пострадали девять человек 23 июн, 22:22, Общество Песков прокомментировал сроки встречи Путина и Трампа 23 июн, 22:03, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 23 июн, 21:55, Партнерский материал Макрон призвал ввести санкции против отказавшихся принять мигрантов стран 23 июн, 21:32, Политика Теплоход почти со 160 пассажирами попал в шторм на Оби в Барнауле 23 июн, 21:23, Общество ВВС Ирака при ударе по месту встречи лидеров ИГ в Сирии убили 45 боевиков 23 июн, 21:10, Политика
«Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина в мэры Москвы
Выборы мэра Москвы, 05:06
0
«Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина в мэры Москвы

Решение о выдвижении главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина кандидатом от партии в мэры Москвы приостановлено, говорится в сообщении на сайте «Яблока».

Там сообщили, что такие меры были приняты контрольно-ревизионной комиссией после рассмотрения обращений о нарушениях, которые произошли во время конференции «Яблока» 22 июня.

«Среди них — отказ признать полномочия 14 новых делегатов конференции, в том числе Анны Десятовой, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина», — рассказали в партии.

В «Яблоке» отметили, что выдвижение Митрохина не было согласовано исполкомом партии дважды — 8 и 15 июня. Рассмотрение вопроса о том, имеет ли он право представлять партию на выборах мэра столицы, состоится в понедельник, 25 июня.

Исполком «Яблока» 8 июня отказался выдвигать Митрохина в мэры Москвы, его обвинили в причинении ущерба репутации партии. На заседании вместо него была выбрана кандидатура главы Гагаринского района столицы Елены Русаковой.

«Яблоко» проголосовало за выдвижение Митрохина в мэры в обход устава
Политика

Однако, на следующий день, 9 июня, на конференции московского отделения партии Митрохина выдвинули в мэры, в обход устава «Яблока». Председатель партии Эмилия Слабунова заявила тогда РБК, что Мосгоризбирком не должен регистрировать кандидатуру Митрохина поскольку он выдвигается с нарушениями.

Сам Митрохин на своей странице в Twitter сообщил 23 июня, что подал необходимые документы, открыл счет в Сбербанке и начал «обзвон» муниципальных депутатов, подписи которых необходимы для участия в выборах.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Действующий градоначальник Сергей Собянин, занимающий этот пост с 2010 года, будет в них участвовать. Свое решение он объяснил тем, что чувствует ответственность за начатые проекты и хочет завершить их в срок.

Также, выдвинуты кандидатуры 22 человека, включая председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, представителя ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева, главы Красносельского муниципального округа Илью Яшина, журналиста Антона Красовского и экс-депутата Госдумы от КПРФ Вадима Кумина.

Теги: «Яблоко» , Сергей Митрохин , выборы мэра
Главное
FIFA расследует жесты швейцарских футболистов после забитых мячей Общество
Материалы по теме
Митрохина задержали за пикет против повышения пенсионного возраста Общество
«Яблоко» проголосовало за выдвижение Митрохина в мэры в обход устава Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter