«Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина в мэры Москвы

Решение о выдвижении главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина кандидатом от партии в мэры Москвы приостановлено, говорится в сообщении на сайте «Яблока».

Там сообщили, что такие меры были приняты контрольно-ревизионной комиссией после рассмотрения обращений о нарушениях, которые произошли во время конференции «Яблока» 22 июня.

«Среди них — отказ признать полномочия 14 новых делегатов конференции, в том числе Анны Десятовой, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина», — рассказали в партии.

В «Яблоке» отметили, что выдвижение Митрохина не было согласовано исполкомом партии дважды — 8 и 15 июня. Рассмотрение вопроса о том, имеет ли он право представлять партию на выборах мэра столицы, состоится в понедельник, 25 июня.

Исполком «Яблока» 8 июня отказался выдвигать Митрохина в мэры Москвы, его обвинили в причинении ущерба репутации партии. На заседании вместо него была выбрана кандидатура главы Гагаринского района столицы Елены Русаковой.

Однако, на следующий день, 9 июня, на конференции московского отделения партии Митрохина выдвинули в мэры, в обход устава «Яблока». Председатель партии Эмилия Слабунова заявила тогда РБК, что Мосгоризбирком не должен регистрировать кандидатуру Митрохина поскольку он выдвигается с нарушениями.

Сам Митрохин на своей странице в Twitter сообщил 23 июня, что подал необходимые документы, открыл счет в Сбербанке и начал «обзвон» муниципальных депутатов, подписи которых необходимы для участия в выборах.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Действующий градоначальник Сергей Собянин, занимающий этот пост с 2010 года, будет в них участвовать. Свое решение он объяснил тем, что чувствует ответственность за начатые проекты и хочет завершить их в срок.

Также, выдвинуты кандидатуры 22 человека, включая председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, представителя ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева, главы Красносельского муниципального округа Илью Яшина, журналиста Антона Красовского и экс-депутата Госдумы от КПРФ Вадима Кумина.