Савченко предрекла удары по Украине «с востока и запада» из-за Донбасса

Власти Украины должны остановить войну в Донбассе и обнищание населения, в противном случае Киев «получит по зубам и с запада, и с востока». Об этом заявила внефракционный депутат Надежда Савченко, сообщает «Страна.ua».

По ее словам, основной удар придется на Киев, «тот самый официальный Киев, который называет себя властью».

Шевченковский районный суд Киева 22 июня оставил Савченко под арестом, не удовлетворив ходатайство защитников об изменении меры пресечения. Адвокаты просили сменить содержание под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест. Кроме того, суд обязал Службу безопасности Украины проверить факты якобы принудительного взятия образцов крови у Савченко в следственном изоляторе. Депутат сообщила об этом во время слушаний в суде.

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планирует организовать теракт в Раде с использованием оружия и гранат. Он отмечал, что у следствия имеются «неопровержимые доказательства» причастности Савченко к вербовке участников атаки. В раде приняли решение снять неприкосновенность с Савченко, после чего депутат была арестована на два месяца.

Сама Савченко на суде 22 июня заявила, что не планировала совершать теракт. «Все, что обсуждалось, это было народное восстание, это была смена этой власти, это было волеизъявление народа», — отмечала она. При этом в начале июля депутат прошла проверку на полиграфе. В СБУ подчеркивали, что детектор лжи подтвердил выдвинутые против Савченко обвинения.