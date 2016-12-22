Суд оставил Савченко под арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом внефракционного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщает УНИАН.

Защитники просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест, однако суд не удовлетворил требований юристов. Также суд постановил, чтобы Служба безопасности Украины проверила факты якобы принудительного взятия образцов крови у Савченко в следственном изоляторе. Об этом Савченко заявляла на суде 22 июня.

В конце марта Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила арестовать ее по делу о подготовке теракта в украинском парламенте. Затем ее арестовали на два месяца.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Савченко готовила теракт в Раде с применением оружия и гранат. По его словам, у следствия имелись «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично давала указания по совершению атаки и вербовала участников.

В апреле адвокат Виктор Чевгуз отказался представлять интересы Савченко в суде. По его словам, он «адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами» «Я в политику не лезу», — подчеркнул он. В начале июня Савченко прошла проверку на детекторе лжи. В СБУ тогда отметили, что полиграф подтвердил выдвинутые против депутата обвинения.