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Бывший адвокат Савченко объяснил отказ защищать ее в суде
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Бывший адвокат Савченко объяснил отказ защищать ее в суде
Украинский кризис, 18:06
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Бывший адвокат Савченко объяснил отказ защищать ее в суде

Адвокат Виктор Чевгуз, который представлял интересы депутата Верховной Рады Надежды Савченко в интервью «Украинской правде» объяснил, почему отказался защищать ее.

«Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу», — рассказал Чевгуз.

Он считает, что Савченко не стоит обвинять политических деятелей, таких как президент Украины Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко. Он добавил, что они не выступают в качестве фигурантов уголовного дела.

«По уголовным статьям, по эпизодам — ​​это моя парафия, а что там политика — я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды » — заметил Чевгуз. Он добавил, что продолжает помогать Савченко, но «по уголовным эпизодам и уголовным статьям».

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О том, что Чевгуз отказался защищать Савченко в суде стало известно 3 апреля. Он также расторг с ней договор. На Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады. Также она обвиняются в покушении на представителей украинских властей, в том числе на Порошенко. На данный момент Савченко арестована.

Теги: Надежда Савченко , судебный процесс , адвокат
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