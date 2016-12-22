Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде

Адвокат депутата Верховной рады Надежды Савченко Виктор Чевгуз ​сложил с себя полномочия ее защитника в суде и разорвал договор. Об этом сам адвокат написал в Facebook.

К его публикации приложена копия заявления о самоотводе. В нем говорится, что эти действия согласованы с подзащитной.

В разговоре с РБК Чевгуз объяснил решение «обоюдной договоренностью» и уточнил, что оно было принято 3 апреля.

Ранее 3 апреля в аккаунте Савченко в Facebook появился план реформ на Украине. Он содержит предложения по изменению административного деления страны и реформе судов и правоохранительных органов. По словам депутата, эта концепция «основывается на природном укладе-мировоззрении украинском издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности».

Савченко находится в СИЗО по обвинению в подготовке терактов в здании Верховной рады и покушений на руководство Украины, включая президента страны Петра Порошенко. 22 марта СБУ задержала ее прямо в здании парламента. На следующий день суд арестовал депутата без права внесения залога.