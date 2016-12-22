В суд Кабардино-Балкарии передали уголовное дело о неуплате 4 млрд руб.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарии передало в суд уголовное дело о неуплате 4 млрд руб. налогов гендиректором компании-производителя алкоголя ООО «Оникс» Людмилой Алборовой. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Следствие считает, что Алборова с июля 2013 по январь 2016 года предоставляла в налоговые органы фальшивые декларации со сниженными объемами производимого и реализуемого алкоголя. Также женщина занижала размер налогооблагаемой базы и сумму налогов, подлежащих оплате.

В январе во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга было направлено уголовное дело о неуплате долгов на 1,1 млрд руб. Дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

Следствие установило, что обвиняемая возглавляла коммерческую фирму с января 2012 по июль 2013 года. При помощи финансового руководителя другой фирмы она перечисляла средства с банковских счетов своей фирмы на счета фирм-посредников по заведомо подложным договорам поставки по завышенной стоимости.

После этого финансовый директор подавал ложные сведения, не включавшиеся в налоговые декларации. Итого фирма не платила налоги с января 2011 по март 2014 года.