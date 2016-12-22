Суд в Петербурге рассмотрит дело о неуплате налогов на 1 млрд руб.

Во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга направили уголовное дело двух горожан, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 1,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Петербурга.
По версии следствия, обвиняемая руководила коммерческой фирмой с января 2012 по июль 2013 года. При помощи второго обвиняемого, финансового руководителя другой фирмы, женщина перечисляла деньги с банковских счетов своей компании на счета фирм-посредников по заведомо подложным договорам поставки по завышенной стоимости.
Затем обвиняемый предоставлял фиктивные сведения, которые включались в налоговые декларации. Таким образом, фирма не платила налоги с января 2011 по март 2014 года.
Против обвиняемых завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).