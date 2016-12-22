Мексика направит в США делегацию для изучения ситуации с мигрантами

В США отправится комиссия мексиканского конгресса для изучения провозглашенной Трампом политики «нулевой терпимости» к мигрантам. Об этом сообщает Excelsior.
В США отправятся пять мексиканских парламентариев — членов комиссии. Они встретятся с американскими сенаторами и палатой представителей, правозащитниками и активистами, чтобы изучить политику Трампа, направленную против мигрантов из латиноамериканских стран, в частности, практику разделения семей, которая была запрещена лишь указом американского президента от 20 июня.
Мексиканские депутаты планируют пробыть в США два дня, их визит намечен на следующую неделю.
Президент США Дональд Трамп в апреле провозгласил окончание политики «поймал — выпустил» в отношении нелегалов. Отныне задержанные нелегальные мигранты не будут отпускаться до суда, а напротив, оставаться под стражей. В мае Трамп также объявил о начале политики «нулевой терпимости» в отношении нелегальных мигрантов. Наиболее резонансным ее проявлением стали разделение семей мигрантов и изоляция детей от родителей, которую раскритиковала ООН, правозащитники, политики-демократы и даже супруга главы государства Мелания. Сейчас в специальных приемниках содержатся не менее 11,5 тыс. несовершеннолетних, из которых 2 тыс. были изъяты из семей нелегалов в период ужесточения миграционной политики.