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В Пентагоне рассказали о планах принять 20 тыс. детей-мигрантов
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В Пентагоне рассказали о планах принять 20 тыс. детей-мигрантов
Политика, 05:56
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В Пентагоне рассказали о планах принять 20 тыс. детей-мигрантов
Пентагон собирается предоставить для нужд мигрантов и их детей до 20 тыс. спальных мест. Ранее из-за новой миграционной политики Белого дома на границе разлучили с семьей 2 тыс. детей
Фото: U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector / AP

США собираются разместить до 20 тыс. детей мигрантов на четырех американских военных базах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона подполковника Майкла Эндрюса. Решение принимается на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой.

20 тыс. спальных мест на базах в Техасе и Арканзасе подготовлены для детей иностранцев без сопровождения, приводит газета слова Эндрюса. Другие федеральные агентства предоставили противоречащие друг другу объяснения тому, как будут организованы убежища или кого там будут размещать.

Пока не ясно, будут ли на военных базах размещены в том числе и родителей детей. На соответствующий вопрос NYT не смогли ответить в Белом доме и в департаменте здравоохранения.

В сенате лидер демократов Чак Шумер задался вопросом о том, «выполнима» ли вообще такая задача.

Сообщение Пентагона последовало после того, как 20 июня президент США Дональд Трамп поручил прекратить практику разделения семей мигрантов на границе. «Политика действующей администрации заключается в поддержании единства семьи», — говорил он. С апреля на границе американские пограничники действовали по принципу нулевой терпимости, что привело к тому, что мигрантов-нарушителей закона правоохранители высылали из страны, а их детей оставляли.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Пентагон
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