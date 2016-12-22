Бренд «Евросеть» заморозили навсегда

«МегаФон» и «ВымпелКом» не смогли договориться о том, кому будет принадлежать бренд «Евросеть» и решили его просто заморозить. Но и другие использовать его не смогут

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Бывшие владельцы «Евросети» — «МегаФон» и «ВымпелКом» — приняли решение отказаться от бренда ретейлера, поскольку не смогли разделить его между собой. Об этом рассказала операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова на мероприятии компании, посвященном результатам I квартала, передает корреспондент РБК.

«Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его. Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем», — сказала Серебряникова.

«МегаФон» и «ВымпелКом» владели по 50% «Евросети». Летом прошлого года компании договорились, что «ВымпелКом» выйдет из капитала ретейлера, получив взамен почти половину из 4 тыс. салонов «Евросети». Сделка завершилась в начале 2018 года.

Но единственным владельцем компании «МегаФон» был недолго. Весной он договорился о слиянии сети с другим крупным ретейлером — «Связной». «МегаФон» передал 100% акций компании Euroset N.V. (владеет операционными компаниями «Евросети») кипрской DTSRetail LTD (занимается операционным бизнесом «Связного»). Взамен сотовый оператор получил 25% плюс одну акцию объединенной компании и два места в совете директоров. Основным акционером объединенной компании является группа SLV Олега Малиса, миноритарная доля принадлежит НПФ «Благосостояние».

В начале июня объединенная компания объявила, что перейдет на единый бренд — «Связной», а бренд «Евросеть» прекратит свое существование в течение года. Как пояснял тогда источник РБК, близкий к компании, закрытие бренда было условием «ВымпелКома» при продаже доли в «Евросети». Представитель «ВымпелКома» не комментировал это утверждение.