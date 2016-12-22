Суд арестовал еще одного фигуранта дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд отправил под стражу Вадима Ковтуна — последнего фигуранта дела «приморских партизан», который оставался на свободе, сообщает ТАСС.

«Суд постановил изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну на заключение под стражу на три месяца», — сказал судья.

Фигуранты дела «приморских партизан» 10 апреля были признаны виновными в убийстве четырех человек в Кировском районе Приморья в 2009 году. При этом присяжные отметили, что проходящие по делу Вадим Ковтун, Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин «заслуживают снисхождения» и сочли недоказанным нанесение ими ножевого ранения сердца одному из потерпевших.

В конце марта Приморский краевой суд изменил Алексею Никитину меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Никитина и Вадима Ковтуна суд отпустил под подписку о невыезде в феврале 2017 года.

В июне прошлого года Приморский краевой суд начал пересмотр дела — рассматривался эпизод по убийству четырех предполагаемых наркоторговцев в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела. На судебном процессе летом 2016 года коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под арестом в связи с тем, что ранее их осудили по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Прокуратура Приморья решение суда обжаловала. В декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор фигурантам дела. Сами обвиняемые и их адвокаты утверждали, что доказательств их причастности к убийству наркоторговцев нет.