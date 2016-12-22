СМИ узнали о задержании десятков протестующих у Армянской церкви в Москве

Возле армянского храмового комплекса в Москве сотрудники полиции задержали около 60 человек во время акции протеста против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, сообщает издание «АрмИнфо».
После того, как во дворе церкви началась акция глава российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас вызвал полицию. Протестующие, увидев подъезжающих полицейских, попытались войти в церковь, но священники их не пустили, отмечает издание.
О задержании участников демонстрации у Армянской церкви также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Задержано несколько десятков человек», — сказал собеседник агентства.
«Кавказский узел» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на демонстрации были задержаны от 30 до 40 человек. По данным издания, у церкви собрались около 300 представителей армянской диаспоры, чтобы поддержать участников протестных акций в Армении.