Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея
Политика, 22:33
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Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея
В Ереване состоялась одна из наиболее масштабных за последнее время акций протеста. Участие в ней, по оценкам организаторов, приняли 160 тыс. человек. Все они выступали против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром.
Демонстрация началась на улице Арцаха во время переговоров между Саргсяном и лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном. Диалог в результате был провален, Пашинян спустя несколько часов подвергся задержанию. После этого полиция начала разгон протестующих и на улице Арцаха.
Для разгона участников акции полиция применила спецсредства
Всего, по информации сотрудников правопорядка, задержаны были более 270 человек, еще семеро митингующих пострадали при столкновениях с полицейскими.
Акция протеста впоследствии переместилась на главную площадь страны — Площадь Республики
В ее завершении член партии «Гражданский договор», которая возглавляет протест в Армении, Рубен Рубинян обратился к собравшимся. Их он призвал продолжать «акции гражданского неповиновения» до тех пор, «пока Серж Саргсян не отступит».
Протестные акции в Ереване, согласно его предложению, должны начинаться каждый день в 8:15 утра.