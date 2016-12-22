Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам»

Партия «Гражданский договор», в которой состоит задержанный лидер протеста Никол Пашинян, призвала жителей Еревана выходить с ежедневными акциями протеста до тех пор, пока власти не пойдут на уступки

Участники акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018 года (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Член партии «Гражданский договор», которая возглавляет протест в Армении, Рубен Рубинян обратился к протестующим на фоне массовых задержаний, к которым начали прибегать власти страны. Об этом сообщает news.am.

Рубинян призвал продолжать акции гражданского неповиновения до тех пор, пока Серж Саргсян (бывший президент Армении, назначенный премьером) не отступит. По словам Саргсяна, протестные акции в Ереване будут начинать каждый день в 8:15. «Если будут провоцировать столкновение, не идите на них, меняйте место. Жители областей либо присоединяются к акциям в Ереване, либо проводят акции у себя. Не забываем о тотальных забастовках», — сказал он.

Один из лидеров протеста депутат Никол Пашинян, ранее задержанный за организацию митингов, призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. «Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места стычек с полицией, ночью не оставаться на улице», — его послание перед собравшимися на площади Республики зачитала член партии «Гражданский договор» Лена Назарян.​

В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны. В воскресенье, 22 апреля, на митинг в центре Еревана пришли 160 тыс. человек, сообщает со ссылкой на организаторов местный портал lragir.

Пашинян был задержан утром в воскресенье, вскоре после того, как встретился с премьером Саргсяном в гостинице «Марриот». Им не удалось договориться, Саргсян заявил, что оппозиция занимается «шантажом государства и законных властей», и предложил «вернуться в законное поле». «С нами никто не смеет говорить на языке угроз. Вы не представляете себе ситуацию в стране, власть в Армении перешла в руки народа», — ответил ему лидер оппозиции.

После провала переговоров между Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном армянская полиция применила спецсредства и начала массовые задержания протестующих в Ереване. За день были задержаны более 270 человек. В результате столкновений с полицией пострадали семь человек.

На фоне политического кризиса в Армении известные деятели призывают власти и оппозицию к диалогу. «Призываю все стороны собраться за столом переговоров с целью поиска решений и исключения любого насилия. Каждая из сторон должна пойти на уступки во имя сохранения единства нации, сохраняя приверженность столь важным для нас гуманистическим и демократическим ценностям», — заявил известный шансонье Шарль Азнавур.