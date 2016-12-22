Число задержанных полицией активистов в Ереване возросло до 232 человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 232 демонстранта, которые выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает агентство News.аm со ссылкой на пресс-службу полиции.
Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. После того как 22 апреля переговоры между Саргсяном и депутатом парламента Армении Николом Пашиняном провалились, в Ереване началось оппозиционное шествие. Власти страны начали силовую акцию против участников шествия, сообщалось о 192 задержанных. Также по обвинению в организации и проведении незаконных массовых протестов были задержаны: Никол Пашинян и депутаты Сасун Микаэлян и Арарат Мирзоян. Местонахождение Пашиняна пока неизвестно, а Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян доставлены в отделение полиции района Шенгавит, отмечает News.аm.
В результате беспорядков пострадали семь человек, они госпитализированы. В общей сложности в больницах Еревана лечатся десять пострадавших в ходе протестов.