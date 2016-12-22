Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване

Армянская полиция применила спецсредства и начала массовые задержания участников митинга оппозиции в Ереване, сообщает портал «Новости-Армения».
Среди задержанных оказался лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян. Кроме того, задержан депутат парламента Сасун Микаелян, который призвал митингующих после задержания Пашиняна оставаться на местах.
Силовая акция началась после провала переговоров между бывшим президентом и вновь назначенным премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Пашиняном, которые проходили в гостинице «Мариотт».
Саргсян прервал встречу и вышел. По его словам, оппозиционная фракция «Елк» набрала «7–8% голосов и не имеет права говорить от имени народа». Саргсян отметил, что переговоры с оппозицией по факту являются «ультиматумом, шантажом государства и законных властей». Он также посоветовал Пашиняну «вернуться в законное поле и пределы логичных действий».
После неудачных переговоров оппозиция начала шествие в Ереване, однако, как передает «Интерфакс», полиция применила светошумовые гранаты, блокировала шествие и начала задержания.
Акции протеста в Ереване начались 13 апреля. Демонстранты выступают против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства. 17 апреля, в день официального назначения Саргсяна на пост главы кабмина, Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию» в Армении.
20 апреля в Ереване были задержаны 233 демонстранта. На следующий день на митинге задержали еще 11 человек.