Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,87 61,12 EUR Нал. 76,16 75,19 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8902,50 +140,70 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване
Лента новостей
Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек 12:16, Общество Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка 12:09, Политика Шесть человек погибли при взрыве в Афганистане 11:51, Общество Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 11:49, РБК и Brother Оппозиционные политики ФРГ высказались за приглашение России на саммит G7 11:47, Политика Синоптики рассказали о рекордном апрельском ветре во время урагана 11:45, Общество Человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы 11:33, Общество В Армении задержали лидера ереванских протестов 11:26, Политика Тренер «Севильи» назвал игроков «Барселоны» инопланетянами 11:09, Спорт Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване 11:07, Политика Порошенко заявил о возросшей «ценности» паспорта Украины из-за «безвиза» 11:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:57, РБК и Билайн На Кубани завели дело после гибели велогонщицы Плужниковой в ДТП 10:57, Общество Серж Саргсян прервал переговоры с лидером ереванских протестов 10:41, Политика «Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе 10:32, Общество Более 30 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 10:23, Общество Мать и трое детей погибли при пожаре в Геленджике 10:05, Общество Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области 09:46, Общество МВФ назвал главные риски для мировой экономики 09:40, Экономика В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе 09:37, Общество СК начал проверку после обрушения крыши магазина в Рыбинске 09:23, Общество Япония и Канада подписали соглашение о поставках военной техники 08:58, Политика Как французские стартаперы стали продавать «умные» трусы для радиофобов 08:38, Технологии и медиа В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок 08:27, Общество Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки 08:23, Политика В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам 08:11, Общество Госдеп призвал Киев повысить тарифы на газ и создать независимый суд 07:47, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот 07:27, Общество
Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване
Политика, 11:07
0
Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване
После провала переговоров между премьером Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном власти пошли на силовую акцию. Полиция применила спецсредства и начала массовые задержания участников шествия в Ереване
Фото: @evn_report / Twitter

Армянская полиция применила спецсредства и начала массовые задержания участников митинга оппозиции в Ереване, сообщает портал «Новости-Армения».

​Среди задержанных оказался лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян. Кроме того, задержан депутат парламента Сасун Микаелян, который призвал митингующих после задержания Пашиняна оставаться на местах.

Силовая акция началась после провала переговоров между бывшим президентом и вновь назначенным премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Пашиняном, которые проходили в гостинице «Мариотт».

Саргсян прервал встречу и вышел. По его словам, оппозиционная фракция «Елк» набрала «7–8% голосов и не имеет права говорить от имени народа». Саргсян отметил, что переговоры с оппозицией по факту являются «ультиматумом, шантажом государства и законных властей». Он также посоветовал Пашиняну «вернуться в законное поле и пределы логичных действий».

Видео: @evn_report / Twitter

После неудачных переговоров оппозиция начала шествие в Ереване, однако, как передает «Интерфакс», полиция применила светошумовые гранаты, блокировала шествие и начала задержания.

Акции протеста в Ереване начались 13 апреля. Демонстранты выступают против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства. 17 апреля, в день официального назначения Саргсяна на пост главы кабмина, Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию» в Армении.

20 апреля в Ереване были задержаны 233 демонстранта. На следующий день на митинге задержали еще 11 человек.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ереван , митинг , оппозиция
Главное
«Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе Общество
Материалы по теме
Серж Саргсян прервал переговоры с лидером ереванских протестов Политика
Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении Общество
В Ереване задержаны более ста участников акции протеста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.