Полиция задержала 192 человека на оппозиционном шествии в Ереване

На акции протеста оппозиции против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра в Ереване в полицию доставлено 192 человека. Об этом сообщает агентство News.am, которое ссылается на пресс-службу полиции Армении.

Полиция применила силу против участников оппозиционного шествия на улице Арцаха.

Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян заявил ТАСС, что, по данным на 16:00 (15:00 мск) в полицию были доставлены 228 подозреваемых в разных правонарушениях.

Издание Aysor со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщает, что в результате разгона протестующих в Ереване госпитализированы семь человек. Они в удовлетворительном состоянии. Всего на данный момент в больницах Еревана находятся десять человек, которые пострадали в результате столкновений.

Пресс-служба Генпрокуратуры Армении сообщает, что парламентский депутат, член оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян, а также депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. В сообщении говорится, что депутаты, нарушив закон о свободе собраний, с 13 апреля организовывали и проводили собрания, игнорируя ограничения мэрии Еревана. По факту беспорядков надзорное ведомство возбудило 16 апреля уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков).

На фоне акций в Ереване различные группы людей планируют преступления против конституционного порядка в Армении. ​Эти люди и их сторонники находятся в поле зрения спецслужб. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности республики. Принимаются оперативно-разведывательные меры для защиты государственной и общественной безопасности от незаконных посягательств.

В день назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, 17 апреля, Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию». 20 апреля полиция задержала 233 активиста, а на следующий день — еще 102 человека.

После провала переговоров между Саргсяном и Пашиняном 22 апреля в Ереване началось шествие оппозиции. Власти страны начали силовую акцию против участников акции.