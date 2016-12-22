В Ереване после беспорядков на акции протеста пострадали семь человек

В Армении в результате беспорядков на акциях протеста в воскресенье, 22 апреля, были госпитализированы семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, передает агентство News.аm.
Как отмечается в сообщении, таким образом, всего в медицинских учреждениях проходят лечение десять пострадавших в ходе акций протестов. В ведомстве рассказали, что из семи пострадавших, которые поступили 22 апреля в больницы, трое находятся в состоянии средней тяжести.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в ходе акций протеста в Ереване были задержаны 232 человека. Ранее сообщалось о 192 задержанных.
Акции протеста в Еревана проходят с 13 апреля. Их участники выступают против назначения премьер-министром страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Несмотря на протесты, 16 апреля он был назначен главой кабмина. В этот же день Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков).
После назначения Саргсяна лидер оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян объявил в Армении «бархатную, народную и мирную революцию». В воскресенье, 22 апреля, он провел переговоры с премьер-министром Саргсяном, но они были прерваны по желанию главы армянского кабмина. После этого в городе прошла очередная акция протеста. Пашинян в этот же день был задержан по обвинению в организации и проведении незаконных массовых протестов. Вместе с ним были задержаны также депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.