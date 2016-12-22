В Ереване задержаны 93 участника акции протеста

В Ереване задержаны 93 участника акций протеста. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Агаронян уточнил, что данных по задержанным в других городах нет.

Ранее было известно об 11 задержанных за административные правонарушения в армянской столице. Среди них, по данным ТАСС, лидер оппозиции Давид Санасарян.

Портал News.am сообщает, что демонстранты из Эчмиадзина направились в Ереван, чтобы присоединиться к акции «Мой шаг».

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались 13 апреля. Их участники недовольны назначением экс-президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. В день официального объявления о назначении, 17 апреля, лидер протестующих Никол Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию». 20 апреля число задержанных в столице превысило 230 человек.