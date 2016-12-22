ЕС призвал к сдержанности стороны конфликта в Армении

Делегация Евросоюза в Армении и страны ЕС призвали стороны внутриполитического конфликта к сдержанности. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на странице делегации в Facebook.

Евросоюз напоминает о необходимости поиска срочных решений конфликта путем переговоров.

ЕС приветствует инициативу президента Армении Армена Саркисяна по установлению диалога между демонстрантами и правительством. «Однако Евросоюз обеспокоен тем, что сегодняшняя встреча депутата [парламента Армении] Никола Пашиняна и премьер-министра Сержа Саргсяна не позволила пресечь эскалацию напряженности», — уточняется в заявлении.

Протесты в Армении начались 13 апреля. Активисты не хотят видеть на посту премьера страны Сержа Саргсяна.

Сам политик отметил, что может «взять на себя другие задачи», если обеспечит безопасное развитие страны и решит карабахский конфликт.

В день официального назначения Саргсяна на должность председателя правительства, 17 апреля, лидер оппозиции — депутат парламента страны Никола Пашинян — объявил «бархатную, народную и мирную революцию». 20 апреля полиция задержала в Ереване 233 активиста. На следующий день были задержаны еще 102 участника протестов.

После неудачных переговоров между Саргсяном и Пашиняном, которые прошли 22 апреля в гостинице «Марриотт», в Ереване началось шествие оппозиции. В ходе силовой акции против участников шествия полиция задержала Никола Пашиняна, депутата парламента Сасуна Микаеляна, который призвал митингующих после задержания Пашиняна оставаться на местах.