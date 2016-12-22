На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели
Общество, 13:58
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На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели
Первые информационные указатели установили на подъездах к Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым в Facebook.
Указатели были установлены перед транспортной развязкой, которая соединяет подъезды к Крымскому мосту с трассой «Таврида», отмечает агентство «Крыминформ».
В понедельник, 16 апреля, строители начали запускать работу автоматизированной системы управления дорожным движением Крымского моста. Спустя три дня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено спустя несколько недель. Министр транспорта Максим Соколов сообщил РБК, что грузовики смогут проехать по Крымскому мосту уже в октябре текущего года.