Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,85 61,09 EUR Нал. 76,16 75,18 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8940,80 +259,30 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели
Лента новостей
Google прокомментировала проблемы с доступом к ее сервисам в России 13:37, Технологии и медиа «СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ после поражения от «Динамо» 13:34, Спорт СК начал проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве 13:03, Общество Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге с дождем 13:01, Общество Во Франции эвакуировали крепость Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного 12:45, Общество СК возбудил дела против ликвидированных в Дербенте девяти боевиков 12:37, Общество СМИ узнали о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипалей 12:20, Политика Полы как произведения искусства: что такое «селфит» 12:20, Стиль Число пострадавших от урагана в Подмосковье увеличилось до восьми человек 12:16, Общество Россия и США отказались от участия в докапитализации Всемирного банка 12:09, Политика Шесть человек погибли при взрыве в Афганистане 11:51, Общество Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 11:49, РБК и Brother Оппозиционные политики ФРГ высказались за приглашение России на саммит G7 11:47, Политика Синоптики рассказали о рекордном апрельском ветре во время урагана 11:45, Общество Человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы 11:33, Общество В Армении задержали лидера ереванских протестов 11:26, Политика Тренер «Севильи» назвал игроков «Барселоны» инопланетянами 11:09, Спорт Власти Армении пошли на силовую акцию против шествия оппозиции в Ереване 11:07, Политика Порошенко заявил о возросшей «ценности» паспорта Украины из-за «безвиза» 11:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:57, РБК и Билайн На Кубани завели дело после гибели велогонщицы Плужниковой в ДТП 10:57, Общество Серж Саргсян прервал переговоры с лидером ереванских протестов 10:41, Политика «Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе 10:32, Общество Более 30 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 10:23, Общество Мать и трое детей погибли при пожаре в Геленджике 10:05, Общество Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области 09:46, Общество МВФ назвал главные риски для мировой экономики 09:40, Экономика В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе 09:37, Общество
На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели
Общество, 13:58
0
На подъездах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели

Первые информационные указатели установили на подъездах к Крымскому мосту. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым в Facebook.

Указатели были установлены перед транспортной развязкой, которая соединяет подъезды к Крымскому мосту с трассой «Таврида», отмечает агентство «Крыминформ».

В понедельник, 16 апреля, строители начали запускать работу автоматизированной системы управления дорожным движением Крымского моста. Спустя три дня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено спустя несколько недель. Министр транспорта Максим Соколов сообщил РБК, что грузовики смогут проехать по Крымскому мосту уже в октябре текущего года.

Теги: Крымский мост , указатели
Главное
«Динамо» пожаловалось главе МВД на хищения в клубе Общество
Материалы по теме
Соколов пообещал открыть Крымский мост для грузовиков в октябре Общество
Росавтодор обвинил структуру Минтранса в срыве сроков по Крымскому мосту Бизнес
Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.