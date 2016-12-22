Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,46 60,38 EUR Нал. 76,07 74,91 USD Бирж. 60,84 -0,02 EUR Бирж. 75,30 +0,02 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8207,10 +99,70 MOEX 2241,03 -0,02% RTS 1161,04 +0,56% Brent 74,59 +1,08% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7335,15 +0,24%
Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей
Лента новостей
Замглавы Минстроя предложил заменить радиоточки в квартирах на интернет 15:05, Общество Брата экс-владельца «Росгосстраха» Хачатурова задержали силовики 15:02, Общество Суд в Ставрополе арестовал подозреваемого в подготовке теракта 14:59, Общество Россия запросила консультации ВТО о компенсациях за американские пошлины 14:54, Экономика Компания Дмитрия Ананьева попросит признать себя банкротом 14:50, Финансы Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей 14:37, Общество Полиция задержала в Ереване 100 демонстрантов 14:31, Общество Рогозин прокомментировал статью о капитуляции России перед SpaceX 14:27, Политика Анонимность и безопасность: для чего еще нужна криптовалюта Monero 14:27, Крипто Кремль ответил на идею создания независимой от РПЦ церкви на Украине 14:26, Общество Маленький миротворец: история поездки школьницы Саманты Смит в СССР 14:22, Фотогалерея  Порошенко счел автокефалию УПЦ вопросом национальной безопасности 14:21, Политика Заммэра Сочи Бомбергер опроверг сообщения о своем задержании 14:15, Общество В Минкультуры предложили снять кино про события в Донбассе 14:11, Общество Аналитики ЦБ рассказали о влиянии новых санкций на темпы роста цен 14:07, Экономика Под Ростовом в результате ДТП с пятью автомобилями погиб человек 13:52, Общество Криштиану Роналду повторил личный рекорд в матчах за «Реал» 13:44, Спорт Музей «Гараж» вновь откроет летний кинотеатр 13:41, Стиль СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра 13:38, Политика Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на школу в Башкирии 13:27, Общество Создатель «Новичка» рассказал о дважды перенесенном отравлении веществом 13:26, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:23, РБК и Билайн Как Саудовская Аравия становится более светской 13:18, Стиль Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен 13:17, Технологии и медиа Вертикальный аэропорт и башни из мусора: лучшие проекты небоскребов мира 13:00, Недвижимость  Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии 12:59, Политика Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей 12:55, Общество Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram 12:51, Политика
Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей
Общество, 14:37
0
Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется через несколько недель, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме.

«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году. Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — цитирует Аксенова сайт главы Крыма.

Росавтодор раскрыл срок вероятного досрочного открытия Крымского моста
Бизнес

О возможном запуске движения по мосту в мае, ​на полгода раньше изначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг после посещения президентом России Владимиром Путиным стройки 14 марта. Ранее выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил, что автомобильное движение по мосту будет открыто через «несколько месяцев».

В апреле глава Минтранса Максим Соколов заявил, что для грузовиков мост могут открыть осенью. О планах ведомства ввести временное ограничение на проезд фур по Крымскому мосту стало известно в марте. Минтранс объяснил это желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон.

Видео: Крымский Мост / YouTube

О необходимости построить мост через Керченский пролив Путин заявил 19 марта 2014 года, на следующий день после присоединения Крыма к России. В январе 2015 года распоряжением премьер-министра генподрядчиком моста назначили «Стройгазмонтаж», стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.

Теги: Крым , «Крымский мост»
Главное
Аналитики ЦБ рассказали о влиянии новых санкций на темпы роста цен Экономика
Материалы по теме
На Крымском мосту начали запуск системы управления движением Общество
Строители пообещали Путину запустить Крымский мост в мае Бизнес
Железную дорогу через Крымский мост полностью электрифицируют Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.