Аксенов уточнил сроки открытия Крымского моста для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется через несколько недель, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме.



«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году. Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — цитирует Аксенова сайт главы Крыма.

О возможном запуске движения по мосту в мае, ​на полгода раньше изначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг после посещения президентом России Владимиром Путиным стройки 14 марта. Ранее выступая с посланием Федеральному собранию, Путин сообщил, что автомобильное движение по мосту будет открыто через «несколько месяцев».

В апреле глава Минтранса Максим Соколов заявил, что для грузовиков мост могут открыть осенью. О планах ведомства ввести временное ограничение на проезд фур по Крымскому мосту стало известно в марте. Минтранс объяснил это желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон.

Видео: Крымский Мост / YouTube

О необходимости построить мост через Керченский пролив Путин заявил 19 марта 2014 года, на следующий день после присоединения Крыма к России. В январе 2015 года распоряжением премьер-министра генподрядчиком моста назначили «Стройгазмонтаж», стоимость проекта составила 228,3 млрд руб.